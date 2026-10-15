В Московской области стали проводить больше маммографических исследований. Их количество увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«С начала года в Подмосковье проведено почти 380 тыс. маммографических исследований — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В Подмосковье женщины могут бесплатно пройти маммографию в рамках ОМС. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу за направлением. При этом жительницы от 40 лет могут записаться на обследование самостоятельно, если не проходили маммографию более двух лет.

«Мы стремимся сделать маммографию максимально доступной для пациенток. В Подмосковье действует возможность самозаписи на исследование для женщин старше 40 лет, которые не проходили диагностику в течение двух лет. Также мы продолжаем оснащать наши учреждения современным тяжелым оборудованием и регулярно проводим Дни открытых дверей в ЦАОПах», — отметил Забелин.

Закупка современного медицинского оборудования проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.