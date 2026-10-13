В Подмосковье начался прием заявок на участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года — 2026», организованном Российским союзом молодежи и подмосковным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Российская национальная премия „Студент года“ — это как раз тот проект, где каждый может заявить о себе и выйти на всероссийский уровень. Я приглашаю всех активных студентов Подмосковья принять участие в региональном этапе, проявить свои таланты и побороться за звание лучших в стране», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками премии могут стать студенты колледжей, техникумов, училищ и вузов, в программу войдут семь индивидуальных и шесть коллективных номинаций. В 2026 году среди коллективных направлений представлены: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Спортивное сообщество года», «Студенческое медиа года», «Творческий клуб года» и «Студенческий совет года». Ознакомиться с полным списком можно на сайте конкурса.

Победителей и лауреатов регионального этапа ждут путевки на федеральный финал, возможность представить область на всероссийском уровне. Сильнейшие получат сертификаты на поездки по стране в рамках программы «Больше, чем путешествие», пройдут стажировки у профильных работодателей и смогут посетить закрытые экскурсии в федеральные органы власти. Для участия нужно перейти на сайт, выбрать номинацию и нажать кнопку «Подать заявку». Прием заявок продлится до 19 октября.

Впервые премия «Студент года» прошла в 2014 году. Цель проекта — поддержка и продвижение талантливой молодежи России в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности.

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