В Московской области умные госуслуги помогут медработникам сэкономить на аренде жилья

В Московской области упростили получение компенсации за аренду жилья для медицинских работников. Теперь услуга на региональном портале госуслуг дополнена интеллектуальными инструментами предпроверки. Благодаря им специалисты смогут быстрее оформить выплату и не подавать дублирующие заявки.

Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, механизм работает автоматически: при открытии электронной формы система за несколько секунд анализирует данные пользователя. Если ранее уже было подано заявление, которое еще не рассмотрено, либо выплата уже назначена, на экране тут же отобразится соответствующее уведомление.

Право на компенсацию имеют медработники с высшим или средним профессиональным образованием, трудоустроенные в государственных медучреждениях региона на полную ставку. Важное условие — ни у самого заявителя, ни у членов его семьи не должно быть в собственности жилья в Московской области.

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