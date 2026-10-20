В Московской области в 2026 году родились две тройни и 481 двойня

С начала 2026 года в Подмосковье родились две тройни и 481 двойня, для беременных, рожениц и новорожденных в области организована трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а родильные дома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, будущим матерям доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, школы подготовки к родам. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на интернет-портале«Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.