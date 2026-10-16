В Московской области вручили награды лидерам движения «Волонтеры Подмосковья»

В Доме Правительства Московской области вручили награды лидерам движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Программа «Амбассадоры регионального движения „Волонтеры Подмосковья“» стартовала в 2025 году. Она нацелена на поиск мотивированных участников, которые могут развивать добровольчество на местах и вдохновлять жителей своим примером. По итогам финала из 200 претендентов были отобраны 100 лидеров, которые прошли обучение и отправились в свои муниципалитеты запускать новые проекты. В рамках торжественной церемонии подведения итогов программы благодарственные письма получили 60 активистов.

Одна из задач амбассадоров — просветительская работа. Совместно с «Движением Первых» активисты проводили интерактивные «Добрые уроки» школьников. Всего было организовано 707 мероприятий в 545 образовательных учреждениях. Общее число участников составило более 36 тыс.

Также лидеры принимали участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», обучая добровольцев и помогая собирать голоса жителей за объекты благоустройства. Всего волонтеры собрали более 250 тыс. голосов.

Третье направление — участие в проекте «Волонтеры на выборах». Активисты обучали добровольцев, координировали волонтеров в округах, помогали избирателям на участках.

Сейчас в Подмосковье проходит второй сезон программы. Участники защитили свои проекты на муниципальном этапе. Региональный этап пройдет 21 октября в Лобне. А 24 октября в Красногорске состоится образовательный интенсив для нового состава лидеров.

Как напомнила глава министерства Екатерина Швелидзе, сегодня число участников движения составляет более 73 тыс. человек. Волонтеры совершили более 14 тыс. добрых дел и провели более 19 тыс. мероприятий.

«Лидер сегодня — это в первую очередь наставник. Важно, чтобы опыт старших активистов становился фундаментом для следующего поколения. Сейчас в Московской области во второй раз проходит такой конкурс, и мы ищем амбициозных ребят, которые будут так же активно вовлекать жителей Подмосковья в добровольчество», — отметила министр.

Развитие волонтерского движения соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

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