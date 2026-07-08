Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников Подмосковья с отличными результатами на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с мультистобалльниками региона и поздравил их с отличными результатами на ЕГЭ. В этом году в Подмосковье 987 человек набрали 100 баллов, девять — 300 баллов, двое — 400 баллов.

«Хочу поздравить вас и отметить ваши успехи. Вы достойно прошли все испытания. Это очень важно для всей большой системы образования нашей страны, Подмосковья. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти на треть больше, чем годом ранее», — сказал губернатор.

Глава региона отдельно поблагодарил преподавателей за подготовку выпускников, а также родителей, которые поддерживали и мотивировали школьников.

«Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат. Хочу вас еще раз поздравить и пожелать, чтобы вы не просто поступили в вузы, но и нашли себя, реализовались в тех направлениях, специальностях, которые сегодня востребованы», — добавил губернатор.

Алексей Майоров из Электрогорского лицея набрал 400 баллов по математике, русскому языку, химии и физике, а также 98 баллов по информатике. Он планирует поступать в Высшую школу экономики на факультет бизнес-информатики.

Также 400 баллов набрала Анастасия Косякова из школы № 12 Орехово-Зуевского округа — по русскому языку, профильной математике, химии и биологии. Девушка хочет стать биоинженером-биотехнологом, из вузов у нее в приоритете МГУ.

В число 300-балльников вошли Диана Богачева из гимназии № 2 «Квантор» Коломны, Дмитрий Бош из Лицея № 4 Дмитрова, Мария Зайцева из лицея научно-инженерного профиля в Королеве, Екатерина Максаева из лицея им. Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева во Фрязино.

Учитель русского языка и литературы лицея научно-инженерного профиля Елизавета Андреева подготовила 300-балльника и четверых 100-балльников.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 4/4

«Результаты ЕГЭ — совестный труд. В первую очередь, конечно, это колоссальная работа детей. А учителя работают с ними в связке как наставники, помощники — поддерживают, направляют», — отметила она.

Андрей Воробьев рассказал выпускникам, что в новом учебном году более чем в 200 подмосковных школах начнут внедрять киберуроки. В ходе занятий детям расскажут, как пользоваться компьютером, программировать, защитить свои данные в сети.

«В новом учебном году в более чем 200 школах с 1 класса вводим эту дисциплину вместе с Яндексом и Сбером. Конечно, очень важны методики. Сейчас идет подготовка учителей. Мне кажется, детям будет интересно. Хотим, чтобы в 2027 году такие уроки были в каждой школе», — добавил глава региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству стобалльников и олимпиадников.