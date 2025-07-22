В Московской области выбрали победителей грантового конкурса на реализацию проектов в сфере культуры

В Подмосковье определились победители конкурса на предоставление субсидий на поддержку некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры, грант предоставят из бюджета региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На конкурс поступило восемь заявок от автономных некоммерческих организаций. В результате победу одержали АНО Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» с проектом «Другие Коломны», АНО культуры «Народный клуб любителей русских басов» с проектом «Арт-выходной „Праздник Изразца“», АНО ДО детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка» с проектом «Фестиваль анимации им. Эдуарда Успенского „Пластилиновая ворона“».

Кроме того, среди победителей — АНО ДО ЦРКИИ «Дарование» с проектом «Фестиваль классического искусства „Дети в мире оперы“», АНО «ЦКИ „Новый город“» с проектом «Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры RUS СВЕТ в Подмосковье» и АНО «Русский лес» с проектом «Фестиваль „Традиция“».

В ходе оценки проектов специалисты учитывали их актуальность, логическую связанность и реализуемость, вклад в социальное развитие области и другие критерии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.