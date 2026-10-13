В Московской области за неделю на земельно-имущественные торги выставили 204 объекта

В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставили 204 объекта. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, на торги выставили 197 земельных участков в аренду и на продажу, три здания с земельным участком на продажу, три нежилых помещения на продажу и в аренду, а также земельный участок под сельскохозяйственную деятельность.

К примеру, в Волоколамске можно арендовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Его площадь составляет почти 7 соток. Стартовая цена – ₽40,1 тыс. в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.