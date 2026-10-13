В Московской области за неделю скорректировали работу светофоров в трех округах

Работу светофоров модернизировали в трех округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в Домодедове, Мытищах и Раменском округе.

В Домодедове синхронизировали работу трех соседних светофоров на 55 км Каширского шоссе — возле остановки «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и в районе дома № 12Б на улице Шебанцево.

В Мытищах установили новый светофор на пересечении Осташковского шоссе и улицы Красной Слободки. В Раменском оптимизировали режим работы светофора на пересечении Егорьевского и Донинского шоссе в выходные дни, чтобы сократить время ожидания на перекрестке.

Проводимая работа соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе отремонтировали более 1,2 тыс. дорог общей протяженностью свыше 1,1 тыс. км.