В Московской области зафиксировали рост числа доноров крови

С начала 2026 года донорами крови в Подмосковье стали более 40,6 тыс. человек, что почти на 1,7 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Особенно важно, что среди них свыше 6,5 тыс. человек сдали кровь впервые», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что собранная кровь и ее компоненты помогают спасти пациентов с травмами, ожогами, онкобольных, недоношенных детей и не только. Донорами могут стать все желающие старше 18 лет, если у них нет медицинских противопоказаний. Найти список учреждений Службы крови региона можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.