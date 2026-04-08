В Московской области запустили новую систему онлайн-платежей

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о запуске обновленного сервиса «Платежи» на региональном портале госуслуг. Инструмент встроен в личный кабинет пользователя и призван сделать процедуру оплаты различных начислений более удобной и быстрой.

Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ключевая особенность сервиса — автоматический поиск неоплаченных счетов. Система анализирует данные учетной записи и подбирает соответствующие начисления: чем полнее заполнены сведения о документах, тем больше платежей обнаружит алгоритм. При этом предусмотрена и опция ручной оплаты — она пригодится, если какой‑то счет не отобразился автоматически или нужно внести платеж за другого человека.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователю достаточно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, после чего перейти в свой профиль и открыть раздел «Платежи». Система незамедлительно приступит к автоматическому поиску неоплаченных начислений — среди них могут оказаться, к примеру, счета за коммунальные услуги, налоговые платежи, госпошлины, административные штрафы или взыскания от ГИБДД. Останется лишь проверить полученный список и выбрать те начисления, которые требуется оплатить.

В ситуации, когда нужный платеж не обнаружился в ходе автоматической проверки, можно воспользоваться разделом «Оплата по УИН». В этом случае пользователю нужно вручную ввести уникальный идентификатор начисления, указанный в имеющейся квитанции.

Провести оплату разрешается с банковской карты любого российского банка, включая возможность использовать Систему быстрых платежей — это обеспечивает высокую скорость выполнения транзакции. После завершения операции все сведения о проведенном платеже надежно сохраняются в разделе «История платежей». Доступ к этим данным предоставляется в течение 5 лет, что существенно упрощает контроль за финансовыми операциями и позволяет при необходимости оперативно подтвердить факт оплаты.

