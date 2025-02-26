Многодетным семьям Подмосковья рассказали о процессе оформления новой выплаты в размере 300 тыс. руб.

В Министерстве социального развития Московской области рассказали жителям о процессе оформления новой выплаты в размере 300 тыс. руб., получить которую могут семьи при рождении третьего и последующего ребенка.

Мера поддержки начала действовать с 2025 года. Она нацелена на молодых родителей в возрасте до 35 лет включительно с регистрацией в Подмосковье. Одним из ключевых условий для получения выплаты является рождение ребенка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Московской области.

Выплата назначается автоматически, подавать заявление для ее оформления не нужно. Если ребенок появился на свет не в подмосковном роддоме, но был зарегистрирован в ЗАГСе региона, то можно подать заявление на областном сайте госуслуг. Заявление о предоставлении выплаты подается в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее в министерстве сообщили о старте нового заезда в рамках программы «Мать и дитя» в лагере «Литвиново».