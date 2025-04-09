В Мособлдуме подготовят законопроект об увековечении в Подмосковье памяти погибших при защите Отечества

В Московской областной Думе будет подготовлен законопроект «Об увековечении на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества». Об этом рассказали в пресс-службе областного парламента.

Как отметил председатель Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, законом будут определяться правовые и организационные основы в указанной сфере. Цель документа — повысить эффективность деятельности и усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере.

В Подмосковье поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников СВО является приоритетом соцполитики, подчеркнул Голубев.

В регионе проживают около 480 участников Великой Отечественной войны. В рамках Дня Победы им будет предоставлена материальная помощь в размере от 40 до 70 тыс. руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил ветерану из Балашихи звание Почетного гражданина Подмосковья.