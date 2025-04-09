В Мособлдуме подготовят законопроект об увековечении в Подмосковье памяти погибших при защите Отечества
Тему увековечения памяти погибших при защите Отечества обсудили в Мособлдуме
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Московской областной Думе будет подготовлен законопроект «Об увековечении на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества». Об этом рассказали в пресс-службе областного парламента.
Как отметил председатель Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, законом будут определяться правовые и организационные основы в указанной сфере. Цель документа — повысить эффективность деятельности и усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере.
В Подмосковье поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников СВО является приоритетом соцполитики, подчеркнул Голубев.
В регионе проживают около 480 участников Великой Отечественной войны. В рамках Дня Победы им будет предоставлена материальная помощь в размере от 40 до 70 тыс. руб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил ветерану из Балашихи звание Почетного гражданина Подмосковья.