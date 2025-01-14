В Мособлдуме рассказали, когда откроется весенняя сессия

В четверг, 16 января, откроется весенняя сессия Московской областной Думы, в этот день пройдет первое заседание 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

«В повестке первого заседания более 10 вопросов. В частности, это согласование кандидатур на замещение руководящих должностей в правительстве Подмосковья. Кроме того, заслушаем отчеты нескольких комитетов регионального парламента по итогам их деятельности в 2024-м», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что в план работы на первый квартал этого года вошли 115 пунктов, более 40 из которых — проекты законов. По его словам, в этом вопросе депутаты будут опираться на «ключевые направления», обозначенные президентом России Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В том числе, поддержке участников специальной военной операции и их близких, а также демографии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.