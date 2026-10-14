В Мособлдуме рассказали о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

Число зарядных станций для электротранспорта в Подмосковье превысило 1,1 тысячи. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

Всего в регионе насчитывается более 6 тыс. экологически чистых электромобилей. С учетом подключаемых гибридов общее число таких транспортных средств составляет свыше 25 тыс.

Шамнэ отметил важность развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. По его словам, Подмосковье — это регион с интенсивным трафиком, что сказывается на качестве воздуха. Использование электротранспорта выводит экологическую нагрузку на территорию на другой уровень.

Депутат подчеркнул, что зарядная инфраструктура должна предусматриваться при проектировании жилой застройки и в ТРЦ. Также необходимо оказывать поддержку владельцам электромобилей.

«В Московской области действует полное освобождение от транспортного налога для автомобилей, оснащенных исключительно электрическим двигателем. Под льготу не подпадают гибриды, в ПТС должна быть запись только об электродвигателе», — отметил Шамнэ.

Он добавил, что владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на государственных и муниципальных платных стоянках. Для отечественных электромобилей действует бесплатный проезд по ряду федеральных платных дорог.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье отремонтировали более 1,2 тыс. дорог.