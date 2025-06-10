В Мособлдуме рассказали о росте доходов областного бюджета

Доходы бюджета Московской области по итогам 2024 года составили 1,126 трлн рублей, что на 13% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщили в Московской областной думе по итогам слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета области за 2024 год. В них приняли участие депутаты Госдумы, представители профильных министерств и ведомств, общественных объединений, эксперты и жители региона.

«Несмотря на все риски и вызовы, Московской области удалось сохранить положительную динамику основных экономических и финансовых показателей. Объем собственных доходов впервые превысил 1 трлн рублей», — подчеркнул заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Расходы в прошлом году составили 1,053 трлн рублей (+7%). Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков отметил, что Подмосковье входит в тройку лидеров в России по объему собственных доходов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Региону удалось сохранить положительную динамику в социальной и экономической сферах, по итогам прошлого года был зафиксирован рост объемов промышленного производства, высокая потребительская активность, устойчивость рынка труда.

В ходе слушаний отметили, что Подмосковье также оказалось на втором месте в стране по объему инвестиций. В общей сложности расходы бюджета в разрезе 19 госпрограмм составили 1 038 трлн рублей, более половины расходов пришлось на социальную сферу. Так, на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт, строительство и капитальный ремонт социальных объектов направили 675 млрд рублей (+16%).

«Отмечу значительные расходы на предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей — это более 26 млрд рублей. Также 56 млрд рублей направили на неработающих граждан, 46 млрд рублей — на поддержку семей с детьми», — добавил Прянчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.