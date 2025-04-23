В Мособлдуме рассмотрят ходатайства о присвоении девяти населенным пунктам почетных званий за вклад в Победу

В Московскую областную Думу поступили ходатайства о присвоении девяти населенным пунктам званий «Населенный пункт воинской доблести». Их рассмотрят в ходе ближайшего заседания.

В частности, почетные звания могут присвоить поселку Уваровка в Можайске; деревне Папивино в Клину; селу Новопетровское в Истре; деревням Юшково, Симбухово, Смолино и селу Атепцево в Наро-Фоминске; городу Протвино и селу Липицы в Серпухове.

Как отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов, о подвигах и мужестве бойцов и жителей, проявленных в военные годы, могут рассказать в каждом населенном пункте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о различии округов Московской области.