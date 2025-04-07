В Мособлдуме рассмотрят обращение о присвоении Орехово-Зуеву звания «Город трудовой доблести»

В Московской областной думе будет рассмотрено обращение к президенту России о присвоении Орехово-Зуеву звания «Город трудовой доблести». Об этом рассказал председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, обращение поступило от органов местного самоуправления Орехово-Зуева. В период Великой Отечественной войны рабочих и служащих населенного пункта мобилизовали на трудовой фронт. Жители трудились по 11 часов в день шесть дней в неделю. Кроме того, на предприятия нанимали женщин и подростков с 14 лет.

Значительный вклад в Победу внесли несколько предприятий города. Особых достижений в производстве продукции для Красной Армии добился Ореховский хлопчатобумажный комбинат, на котором выпускали ткани военного назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по благоустройству в текущем году двух скверов в честь Победы.