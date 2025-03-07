Губернатор Подмосковья: в 2025 году благоустроим два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о планах по благоустройству в этом году двух скверов в честь победы в Великой Отечественной войне. Это сквер Защитников Москвы в Лобне и сквер «60 лет Победы» в Егорьевске.

«Этот год президент объявил Годом защитника Отечества, поэтому этому направлению мы уделяем особое внимание. Работы ведем по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», - отметил Воробьев.

Сквер «60 лет Победы» в Егорьевске был признан победителем 8-го Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Цель благоустройства — увековечить память 25 тыс. жителей города, которые сражались за Родину во времена войны.

На территории обустроят две зоны — пешеходную и сам сквер. Установят спортивные и детские площадки, оборудуют места для проведения мероприятий. В сквере появятся фонтан в виде пятиконечной звезды и аллея со стендами об истории города.

Фото: [ проектное решение ]

В сквере Защитников Москвы в Лобне сохранят аллею с памятной стелой и дорожки в мемориально-экспозиционной зоне, противотанковый ров и памятник «Зенитное орудие». Здесь обустроят новые дорожки, прогулочную зону с местами для отдыха, пирс с навесом, детскую площадку и спортивную зону.

Фото: [ проектное решение ]

Помимо этого, в регионе установят четыре новые стелы «Населенный пункт воинской доблести». Две из них появятся в Лотошино, по одной — в Рузе и Шаховской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько общественных пространств планируется благоустроить в области в 2025 году.