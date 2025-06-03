В Мособлдуме рассмотрят законопроект о допвыплатах чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр слепых

В Подмосковье могут ввести дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр слепых. Соответствующий законопроект Московская областная дума рассмотрит на одном из ближайших заседаний.

«В Подмосковье мы уже поддерживаем чемпионов Олимпийских игр — они получают ежемесячную выплату в размере 14,5 тыс. рублей. Это наша благодарность за их триумфы, за радость, которую они дарят всей России. Но, к сожалению, их коллеги — паралимпийцы и сурдолимпийцы — пока остаются за рамками этой поддержки», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, чемпионов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр хотят включить в перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения. После этого они также смогут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей.

Брынцалов напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал важности тех, кто прославляет нашу страну на международной спортивной арене. Спикер Мособлдумы добавил, что вклад паралимпийцев «ничуть не меньше, а порой даже значительнее, чем вклад олимпийцев».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.