В Можайске почти наполовину отремонтировали школу «Созвездие Вента»

В Можайске уже на 45% выполнили капремонт школы «Созвездие Вента». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа, построенная в 1969 году, расположена в деревне Мокрое. Сейчас на площадке трудятся 60 рабочих. Они завершили работы по демонтажу, ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю и фасад.

Ремонт в учреждении ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить его планируется к 1 сентября текущего года.

