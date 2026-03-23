Андрей Воробьев: новую школу на 1,1 тыс. мест планируется открыть в Островцах в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в ЖК «Новые Островцы» в Островцах. Открыть учреждение планируется в текущем году.

«Сегодня школа в Островцах перегружена. У детей должна быть возможность дополнительного образования. Поэтому наша задача — в этом году сдать новую школу на 1,1 тыс. мест. Я хочу поблагодарить руководителей, наших педагогов. Нам важно, чтобы все учителя были на местах, важно обеспечить качество образования», — сказал губернатор.

Он отметил, что в школах региона уже с первого класса детям будут преподавать основы компьютерной грамотности.

«Они должны знать и об угрозах, и о возможностях нашего технологичного мира. Видим очень большой запрос. Делаем это вместе со Сбером — пока в пилотных школах», — рассказал Воробьев.

Действующая школа в микрорайоне загружена более чем вдвое. Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. мест, а учатся в нем порядка 2,3 тыс. детей. Почти половина из них учится во вторую смену. С открытием новой школы вторая смена будет ликвидирована.

«Планируем привлечь педагогов допобразования из спортивной, творческой сферы. Уже есть договоренности по секциям футбола, баскетбола, дзюдо, самбо. Мы сможем организовать здесь школу полного дня для тех детей, которые не могут пойти домой сразу после уроков. Это востребовано в микрорайоне. Также собираемся открыть предпрофессиональные классы и три 10-х класса разной профильной направленности», — рассказала директор школы Елена Родимова.

В школе предусмотрено 54 класса, в том числе специализированные, а также два спортзала, актовый зал на 350 мест, обеденный зал на 550 мест. На территории обустроят спортивный стадион, которым также смогут пользоваться жители микрорайона в рамках программы «Открытый стадион».

Сейчас степень строительной готовности школы составляет 64%. На площадке трудятся более 60 рабочих, задействовано шесть единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах.