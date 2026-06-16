В Можайске пройдет третий матч проекта «Выходи во двор»

В субботу, 20 июня, в Можайске на стадионе школы «Гармония» пройдет третий матч пятого сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что на этом стадионе в 2022 году и стартовал проект. С любительской сборной Можайского округа встретятся Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Игру будут комментировать спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

Профессиональные футболисты также проведут для участников мастер-класс и поделятся секретами мастерства.

Отметим, что проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». Пятый юбилейный сезон проекта стартовал 23 мая в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.