В Можайске проведут реконструкцию стадиона «Спартак»

В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак», рабочие ведут комплекс земляных и планировочных работ по созданию основания будущего плоскостного сооружения (футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков), устройство дренажной системы и ливневой канализации. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. По его словам, на объекте ведется монтаж металлоконструкций козырька трибуны, отделка помещений в подтрибунном пространстве, устройство инженерных сетей. В работах задействованы 45 специалистов и 10 единиц техники.

На территории появится современное футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом и системой дренажа. Там установят осветительные мачты и электронное информационное табло, трибуны с защитным навесом будут рассчитаны на 1,5 тыс. мест. В подтрибунном пространстве разместятся раздевалки, медкабинет, залы для секций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.