В Можайске уже на четверть выполнили реконструкцию стадиона «Спартак»

В Можайске в этом году завершат реконструкцию стадиона «Спартак». На данный момент работы выполнены на 25%, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В рамках реконструкции на стадионе обустроят футбольное поле площадью более 7 тыс. кв. м, установят четыре осветительные мачты и электронное табло, построят трибуны на 1,5 тыс. мест.

Также на стадионе появятся беговые дорожки, секторы для прыжков, площадки для игры в баскетбол и волейбол, административные помещения, тренажерный зал, кабинеты медиков.

Кроме того, построят контрольно-пропускной пункт, газовую блочно-модульную котельную, пожарные резервуары и насосную станцию.

