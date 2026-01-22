Губернатор Подмосковья проверил ход строительства нового ФОКа с бассейном в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового ФОКа с бассейном в микрорайоне Катюшки в Лобне. Объект планируется открыть уже в марте текущего года.

«Здесь смогут тренироваться взрослые, учиться плавать дети. Также очень важно, что тут будут проходить реабилитацию участники СВО. В ФОКе предусмотрено кафе, в том числе для родителей, которые привели своих деток на занятия. Все удобно, красиво», - сказал губернатор.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 93%. Тренерский состав уже подобран.

В Лобне плаванием занимаются около 1 тыс. человек. В округе открыто два муниципальных бассейна — в микрорайонах Красная поляна и Южный. Оба были построены примерно 40 лет назад и не подходят для проведения соревнований и профессиональных тренировок.

В новом ФОКе будет работать бассейн с шестью дорожками протяженностью 25 метров. Там смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и начинающие пловцы. Также обустроят бассейн с 10-метровыми дорожками для детей, зал сухого плавания с тренажерами, раздевалки, кафе и медицинский блок.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

«Проходимость – около 100 человек в час. Чтобы закончить работы в марте, на объекте трудятся порядка 60 человек. Все идет по плану, по графику», - рассказал представитель подрядчика Дмитрий Ганяев.

В ФОКе смогут бесплатно заниматься участники клуба «Активное долголетие», бойцы СВО на реабилитации, дети с ограниченными возможностями здоровья (по инклюзивным программам). Также будет проводиться «добрый час» для льготных категорий граждан.

ФОК станет домашней площадкой для местной «Академии спорта», где занимаются около 950 человек.

«У нас доступная среда – предусмотрены отдельные раздевалки для инвалидов с тревожной кнопкой, оборудованы спуски, есть специальное кресло, которое будет спускать инвалидов-колясочников в воду», - также рассказала директор ФОКа Любовь Романова.

В рамках рабочего визита губернатору доложили и о ходе строительства и капремонта других важных социальных объектов. В округе капитально ремонтируют школу № 3 в микрорайоне Москвич и школу № 2 в микрорайоне Южный. Планируется капремонт школы № 1 в микрорайоне Восточный. Там же в 2027 году достроят новый детсад на 200 мест.

«Школы, конечно, старые, они нуждаются в обновлении. У нас реализуется очень важная президентская программа. Порядка 60 подмосковных школ каждый год капитально ремонтируем, делаем их современными. Очень надеемся, что все работы будут завершены своевременно», - добавил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе повышают эффективность спортивных учреждений.