В Можайске заложили питомник деревьев, который станет самым крупным в Европе
Крупнейший в Европе питомник хвойных деревьев заложили в Подмосковье
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
Самый крупный в Европе питомник хвойных деревьев заложили в Подмосковье на территории Можайского округа. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Акция прошла по инициативе Всероссийского общества охраны природы в деревне Клементьево. В ней приняли участие местные жители, волонтеры, экоактивисты, которые высадили саженцы туи и голубых елей.
Питомник назвали «Наследие». Ожидается, что его площадь составит около 200 га. На территории будут подрастать в общей сложности 390 тыс. деревьев.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.