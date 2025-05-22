В музее «Новый Иерусалим» в Истре продлят работу двух выставок

В Истре в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» продлят работу двух выставок — «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» и «Повелитель снов» с работами Зорикто Доржиева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, выставка работ советского авангардиста Александра Лабаса будет доступна для посетителей до 20 июля. Им будут доступны более 150 работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России. Проект организовали при участии Фонда содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса (Лабас-Фонд) и наследницы авторских прав художника Ольги Бескиной-Лабас.

Вторую экспозицию продлили до 13 июля, там представлены 75 произведений. Эта выставка впервые за 10 лет проходит в Центральном регионе России и в первый раз — в Подмосковье. Проект представили в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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