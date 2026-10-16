В Мытищах построят административное здание

В Мытищах продолжается строительство пятиэтажного административного здания, специалисты ведут фасадные работы, осуществляют монтаж окон, инженерных коммуникаций, обустраивают кровлю. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На стройплощадке задействованы более 100 рабочих и четыре единицы техники, работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета. Общая стройготовность объекта достигла 40%.

Площадь здания составит 8,9 тыс. кв. м, там разместятся офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также технические и служебные помещения. На территории проведут устройство тротуаров, создание парковочных мест, зон отдыха и озеленение. Работы завершат в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.