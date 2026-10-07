В Мытищах семья сможет переехать из аварийного дома в новостройку, с 2021 года новое жилье в Московской области получили более 30 тыс. человек, параллельно идет реализация 23 проектов, которые запускают сами муниципалитеты. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новое жилье получила семья Анастасии Руновой. Она поделилась, что все бумажные формальности решились без особых сложностей.

«Вызвали комиссию, которая была от города, от администрации, которая пришла, осмотрела дом. Это, наверное, был 2023–2024 год. Нам прислали письмо о том, что вы включены в программу реновации, ваш дом аварийный. И вот назвали срок — 2026 год. В сроки уложились», — рассказала Анастасия Рунова.

В старом доме семья жила с 1998 года, спустя почти 30 лет семья попала в программу расселения. В августе она получила документы на новую квартиру по программе реновации. Проект реализовали благодаря совместной работе администрации округа, правительства Московской области и Министерства жилищной политики региона.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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