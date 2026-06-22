В Мытищах состоится открытие XIII летней Спартакиады учащихся России

В среду, 24 июня, в Мытищах состоится торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России, соревнования будут проходить с июня по сентябрь в 19 субъектах страны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками состязаний станут более 13 тыс. атлетов из 89 регионов России, они разыграют комплекты наград в 51 виде спорта, включая олимпийские и неолимпийские дисциплины. В программу впервые вошли лапта, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

Московская область примет финалы по девяти видам спорта. Так, например, в Мытищах состоятся турниры по самбо (24 и 25 июня) и греко-римской борьбе (4-5 июля), в Одинцове — соревнования по спортивной акробатике и спортивной аэробике (оба — с 30 июня по 2 июля). Финальные соревнования также примут Москва, Республика Коми, Самарская, Воронежская, Челябинская, Смоленская, Саратовская, Ростовская, Волгоградская, Пензенская, Рязанская и Свердловская области, Пермский и Хабаровский края.

Отметим, что их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.