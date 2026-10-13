В Наро-Фоминске на 70% завершили капремонт детского сада при средней школе № 7

Н а улице Школьной города Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 средней школы № 7, строительная готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья», в них задействованы 20 человек и пять единиц техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории.

Площадь здания составляет 921,3 кв. м, в нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят все внутренние помещения, включая пищеблок и не только. Работы завершат к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.