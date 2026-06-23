В Наро-Фоминске состоится открытый инклюзивный фестиваль «Кубок мужества»

В субботу, 27 июня, в культурно-спортивном комплексе «Нара» в Наро-Фоминске пройдет открытый физкультурный инклюзивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества», посвященный 100-летию основания города. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В программу войдут пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, спортивное метание ножа и шахматы. Кроме того, на фестивале пройдут показательные выступления - соревнования по фиджитал-боксу, VR-боксу и адаптивному гиревому спорту. Члены семей ветеранов боевых действий смогут принять участие в семейном командном зачет в трех спортивных играх: жульбак (настольная деревянная игра, в которой участники соревнуются в закатывании деревянных фишек в специальные пронумерованные лузы-отсеки), корнхолл и кульбутто (настольная игра на ловкость, координацию и баланс).

Мероприятие проведут в целях развития адаптивных видов спорта и привлечения ветеранов боевых действий с инвалидностью к занятиям спортом.

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