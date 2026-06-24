В Наро-Фоминске завершат капремонт школы для обучающихся с ОВЗ

В городе Наро-Фоминске на улице Калинина продолжается капитальный ремонт школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, строительная готовность объекта достигла 75% – строители уже выполнили большую часть запланированных преобразований. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета. На объекте ведутся финишная отделка помещений и завершение инженерных коммуникаций. Строители монтируют фасад из керамогранита, завершают устройство кровли и внутренних сетей и не только.

Площадь здания составляет более 670 кв. м, в нем будет создана безбарьерная инфраструктура: появятся пандусы, широкие дверные проемы, специальное оборудование в классах и санузлах, а также рекреации для отдыха. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.