В НИКИ детства помогли подростку с серьезным заболеванием щитовидной железы

Специалисты НИКИ детства помогли девочке-подростку с серьезным заболеванием щитовидной железы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 12 лет. Пациентка жаловалась на боли в области сердца, учащенное сердцебиение, одышку и потливость. Симптомы беспокоили на протяжении трех месяцев.

В ходе обследования врачи отметили у пациентки выпуклость глаз и, приняв во внимание все имеющиеся симптомы, заподозрили диффузный токсический зоб. При этом заболевании щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Патология у детей может оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем и стать причиной развития проблем с сердцем и надпочечниками.

Специалисты назначили пациентке курс лечения антитиреоидными препаратами. В результате удалось подавить выработку тиреоидных гормонов и неприятные симптомы сразу исчезли. На данный момент ребенок выписан.

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