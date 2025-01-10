В Ногинске 11-летнему мальчику взрывом петарды оторвало несколько пальцев руки
Ребенок лишился нескольких пальцев руки после взрыва петарды в Ногинске
Фото: [Медиасток.рф]
В Ногинске началась проверка после того, как ребенок лишился нескольких пальцев руки из-за взрыва петарды. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел вечером 8 января на площади Ленина. Мальчик в возрасте 11 лет держал в руке петарду, когда пиротехническое изделие взорвалось.
В результате ребенку оторвало несколько пальцев на левой руке. Его госпитализировали.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало об аналогичном случае, который произошел в Волоколамске. Два подростка купили петарду в продуктовом магазине и подожгли ее. В результате одному ребенку взрывом оторвало кисть руки, у второго обгорело лицо.