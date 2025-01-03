В Подмосковье школьнику оторвало кисть из-за взрыва петарды

В Волоколамске Московской области школьник лишился левой кисти и получил ожог лица при взрыве петарды. Было возбуждено уголовное дело.

СК по Московской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших по неосторожности травмирование подростка.

Выяснили, что подростки купили в магазине Волоколамска петарды «Алтай Р-1088». Позже они решили взорвать снаряды. С первого раза запустить фейерверк не удалось, в связи с чем школьник попытался поджечь фитиль снова. Однако как раз в этот момент петарда взорвалась.

Молодой человек получил ожоги лица. Ему также не смогли спасти левую кисть: конечность пришлось ампутировать.

Прокуратура региона организовала проверку после инцидента.

Напомним, что в новогоднюю ночь и январские праздники в ряде городов Подмосковья запретили запускать фейерверки.