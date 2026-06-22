В Ногинске откроется новая поликлиника на 500 посещений в смену

На улице 2-й Глуховской города Ногинска в Богородском округе готовится к открытию новая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, ее введут в работу в июле 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В новой поликлинике откроют взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское отделение на 150 посещений», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр уточнил, что в учреждении установлено необходимо о борудование для диагностики: рентген, флюорография, маммограф. К нему прикрепят более 40 тыс. пациентов.

В поликлинике будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медицинскую, в том числе первичную медико-санитарную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.