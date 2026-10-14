В Ногинске возведут школу на 550 мест

В Богородском округе продолжается возведение средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 550 мест, она появится вблизи микрорайона «Полет» в Ногинске — строительная готовность объекта составляет 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 58 специалистов, генеральным подрядчиком выступает ООО «Т‑Строй». Специалисты ведут кладку стен и перегородок на цокольном и первом этажах, производят монолитные работы.

В здании будет три этажа, его площадь составит более 9,3 тыс. кв. м. В нем разместятся блоки начальной и основной школы с классами и специализированными кабинетами, помещениями для занятий спортом и творчеством, столовой, библиотечно-информационным центром. Работы проводятся в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, их завершат в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.