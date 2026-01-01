В новогоднюю ночь в Московской области появились на свет 23 ребенка

В Подмосковье в ночь на 1 января 2026 года появились на свет 23 ребенка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в период с полуночи до 08:00 в родильных домах и перинатальных центрах региона родились 11 девочек и 12 мальчиков.

Первым в новом году родился мальчик. Он появился на свет в 00:50 в областном перинатальном центре. Он стал первым ребенком в семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев присоединился к акции «Елки желаний». В рамках проекта он исполнил мечты трех детей.