Губернатор Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Диме 13 лет, он живет в Серпухове, несколько лет мечтал побывать в кабине машиниста. Мы устроили для него экскурсию в кабину поезда «Иволга». Машинист все подробно показал и объяснил: как управлять поездом, тормозить, открывать двери, как работают камеры», – написал он.

Кроме того, он подарил велосипед 11-летнему Сереже из Солнечногорска. Мальчик учится дома из-за особенностей здоровья, увлекается рисованием, лепкой, пением. Его младшему брату, девятилетнему Диме, подарили конструктор.

Воробьев также исполнил мечту четырехлетнего Вити из Новоазовска, который попросил в подарок игровой набор с героями из «Щенячьего патруля». Его желание помог исполнить лауреат премии «Мы рядом. Доброе дело» Денис Андрончик.

