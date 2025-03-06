В «Новом Иерусалиме» появился молодежный книжный клуб
Встреча молодежного книжного клуба пройдет в «Новом Иерусалиме» в выходные
Фото: [freepik.com]
В музее «Новый Иерусалим» появился молодежный книжный клуб. Его первая встреча пройдет в выходные в рамках выставки «Невесомость», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Клубу дали название «По диагонали». Он будет работать в пространстве выставки Александра Лабаса «Невесомость» и посвящен основным направлениям творчества художника.
Участники клуба обсудят роль технического развития в жизни человека и место самого человека в мире на примере литературных произведений известных фантастов.
Ранее сообщалось, что библиотеки Подмосковья провели более 1 тыс. мероприятий в честь 23 февраля.