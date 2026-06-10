В Одинцово уже на 80% выполнили капремонт спорткомплекса «Старый городок»
ФОК «Старый городок» в Одинцово отремонтировали уже на 80%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Одинцово уже на 80% выполнили капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Спорткомплекс расположен на Школьной улице. Здание площадью 1,8 тыс. кв. м. ремонтируют в рамках госпрограммы за счет средств регионального бюджета.
Сейчас на объекте продолжают монтаж инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, устройство перегородок. Полное завершение работ запланировано на текущий год — работы закончат к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.