Губернатор Подмосковья вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове
Андрей Воробьев наградил тренеров училища олимпийского резерва в Чехове
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области в рамках рабочей поездки в Чехов вручил награды тренерам училища олимпийского резерва, которые подготовили победителей соревнований разного уровня.
«Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам — стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живете, объединяете лучших педагогов, лучших тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман — человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет — Владимир Салманович Максимов», — сказал губернатор.
В 2026 году воспитанники училища впервые взяли золото на всех первенствах России по гандболу во всех четырех возрастных группах, а также выиграли первенство по водному поло среди юношей до 17 лет.
«В жизни очень важны наставники — это и друзья, и родители. Но тренер вообще имеет особый статус, особый подход. Он знает твои черты характера, твои сильные и слабые стороны и умеет мотивировать на то, чтобы ты сделал невозможное», — отметил губернатор.
Училище было основано почти 20 лет назад. Сегодня это центр по гандболу, водному поло, синхронному плаванию, боксу и другим видам спорта. Здесь занимаются порядка 200 студентов. За все время училище подготовило более 1 тыс. спортсменов. Четверть из них представляли страну на международных соревнованиях. Сейчас 48 выпускников являются действующими членами национальных сборных команд России. В составе гандбольного клуба Чеховские медведи» выступают 9 выпускников.
«Здорово, что база, которая строилась специально для гандбола, сегодня гостеприимно приняла и другие виды спорта: художественную гимнастику, синхронное плавание. Прекрасные условия для тренировок и комфортное общежитие дают свои плоды — у всех команд отличные результаты. Уверен, эти успехи будут только множиться», — сказал президент и главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
1/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
2/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
3/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
4/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
5/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
6/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
7/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
8/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
9/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
10/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
11/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
12/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
13/14
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
14/14
В училище работают 18 тренеров, большинство из них — высшей категории. Также здесь трудятся 24 преподавателя, которые готовят будущих учителей физкультуры.
При училище создан музей «Верность спорту храня», где представлено более 2 тыс. экспонатов, включая личные вещи легендарных атлетов и редкие трофеи. Жемчужина коллекции — выставка «Олимпийская мода», посвященная парадной форме сборной России за четверть века.
Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Чехов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл терминал для хранения контейнеров с уникальной системой досмотра.