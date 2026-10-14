В Одинцове возведут пристройку к школе № 9

В городе Одинцове на улице Северной, д. 20 продолжается строительство пристройки к Одинцовской школе № 9, новый корпус позволит расширить возможности школы и принять дополнительно 550 учащихся. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», строительная готовность составляет более 80%.

Специалисты ведут облицовку фасада, выполняют внутренние отделочные работы, благоустройство территории, установку опор освещения. В здании разместятся учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая и не только, работы завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.