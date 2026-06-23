В Одинцове завершились монолитные работы по строительству детского сада

В Одинцовском округе в поселке ВНИИССОК на улице Дружбы продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 220 мест, специалисты завершили монолитные работы — строительная готовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, в них задействованы 34 специалиста и три единицы техники. Они ведут устройство наружных и внутренних стен, перекрытия лифтовой шахты, монтаж инженерных сетей.

В здании разместятся 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в группах появятся игровая, спальня и буфетная. Кроме того, в детском саду появятся физкультурный и музыкальный залы, методические кабинеты и медицинский блок. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, теневые навесы, проведут озеленение, сделают проезды и дорожки. Работы завершат в 2028 году.

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