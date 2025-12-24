В Одинцовской больнице заработал новый аппарат МРТ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В филиале Одинцовской больницы, который находится в поселке 45-й горбольницы, запустили в работу новый аппарат МРТ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Новый аппарат доступен как для амбулаторных, так и для стационарных пациентов всех возрастов. Исследование проводится бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.
В ведомстве отметили, что всего с начала этого года в регионе запустили восемь новых аппаратов МРТ более чем на 1,3 млрд руб.
