В Одинцовской больнице заработал новый аппарат МРТ

В филиале Одинцовской больницы, который находится в поселке 45-й горбольницы, запустили в работу новый аппарат МРТ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новый аппарат доступен как для амбулаторных, так и для стационарных пациентов всех возрастов. Исследование проводится бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.

В ведомстве отметили, что всего с начала этого года в регионе запустили восемь новых аппаратов МРТ более чем на 1,3 млрд руб.

