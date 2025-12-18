Губернатор Воробьев рассказал о снижении смертности детей в стационарах Подмосковья

По итогам 2025 года детская смертность в подмосковных стационарах снизилась на 20%. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важный показатель — именно за этот 2025 год детская смертность в стационарах у нас упала на 20%. Безусловно, это случилось только потому, что начал работать высокотехнологичный центр», — сказал Воробьев.

По его словам, Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля появился в Красногорске больше года назад. Помощь получили 400 тыс. несовершеннолетних пациентов, каждый день врачи делают по 80 операций.

Губернатор добавил, что в регионе также работают над развитием медицины для взрослого населения. Так, например, в Балашихе возводится современная больница, рассчитанная на 1,2 тыс. коек. Ее планируют запустить через два года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.