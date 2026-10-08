В Одинцовском на 25% завершили капремонт музыкальной школы имени С.И. Танеева

В Одинцовском округе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт здания «Звенигородской музыкальной школы имени С.И. Танеева», строительная готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их завершат до конца 2027 года. Специалисты ведут ремонт кровли и фасада, установку оконных блоков, общестроительные и отделочные работы.

Им предстоит заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, кровлю, провести фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. Площадь здания составляет более 1,3 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.