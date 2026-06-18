В Одинцовском на 80% завершили капремонт детского сада при Мало-Вяземской школе

В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 34, входящего в состав Мало-Вязкмской средней школы, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», в них задействованы более 30 рабочих и одна единица спецтехники. В здании площадью 890 кв. м. проводят отделочные работы, в том числе укладку настенной плитки, наклейку обоев, устройство подвесных потолков. Кроме того, специалисты ведут монтаж вентилируемого фасада и системы электроснабжения. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.